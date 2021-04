O treime dintre romani il vad pe Putin ca pe un om al pacii si tot atatia se opun vaccinarii, concluziile unui studiu LARICS

Studiul, apare in Barometrul de Securitate a Romaniei, editia aprilie 2021 si a fost realizat cu sprijinul Astra Zeneca, DAMEN, Lockheed Martin. Analizeaza perceptiile romanilor in 7 capitole distincte: Securitate nationala si globala, Relatii Internationale, Relatiile cu Republica Moldova, Perceptii ale Amenintarilor, Relatii Interetnice, Industria de Aparare, Pandemia.- 43% dintre romani cred ca tara noastra e mai in siguranta decat oricand in istorie dupa aderarea la NATO.- 37% considera ca maximul de siguranta a fost atins in perioada razboiului rece.- Actualul presedinte al SUA, Joe Biden , este vazut de 68,6% dintre romani ca om al pacii, spre deosebire de Donald Trump, imaginat mai degraba ca om al razboiului (56,3%).- Prin comparatie, doar 33,3% il vad pe presedintele rus, Vladimir Putin, mai degraba om al pacii, si doar 37,6% pe cel chinez (Xi Jinping).- NATO (66,3%) si SUA (36,9%) sunt vazute ca principalele ajutoare posibile ale Romaniei in cazul in care am fi victima unei agresiuni armate.- Cei mai multi romani (73,3%) iau in calcul insa ipoteza ca nu ne-ar ajuta nimeni.- 27% dintre romani cred ca vaccinarea este singura cale prin care putem scapa de covid- 51% cred ca ar trebui cautate si alte metode- aproape 20% spun ca nu prea sunt de acord in general cu acest tip de vaccinare.- 40,1% dintre romani spun ca s-au vaccinat sau se vor vaccina.- 27,3% se mai gandesc daca se vaccineaza in perioada urmatoare- 32,5% declara ca se opun vaccinarii.Aceasta ultima cifra a mai crescut putin fata de inceputul anului, probabil si pe fondul discutiilor publice privind efectele secundare ale anumitor tipuri de vaccin. De departe, cel mai bine vazut vaccin anti-covid este Pfizer. Pe de alta parte, teoriile conspirationiste privind pandemia au un succes ingrijorator la romani.Datele pentru realizarea Barometrului au fost culese in perioada 12 aprilie - 23 aprilie 2021 in Bucuresti si in toate judetele Romaniei pe baza unui chestionar telefonic.