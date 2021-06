Un tren Bucuresti-Craiova a ramas fara frane. Momente de groaza printre calatori: "A spus sa ne dam la o parte ca sa ne salveze"

Mecanicul a alertat calatorii ca trenul nu mai poate frana si nu vor mai opri in statia urmatoare si i-a cerut ajutorul controlorului de bilete, spun pasagerii, insa acesta nu a putut sa il ajute cu absolut nimic, potrivit stirileprotv.ro."Efectiv nu stia unde e frana de mana. Ne intreba pe noi unde e frana de mana. Ca si cum... nu mi se pare normal. Am plasa jumulita, am trecut prin momente de groaza", povesteste o pasagera pentru Stirile Pro TV "A sarit printre noi, ne-a spus sa ne dam la o parte si sa-i acordam culoarul liber, ca sa poata sa ne salveze. A trecut dintr-o locomotiva in alta, ca sa poata sa ne salveze", povestesc calatorii Trenul s-a oprit la aproximativ 300 de metri dupa gara Golesti. Se pare ca ar fi plecat cu probleme inca de la Bucuresti.Peste 40 de pasageri au suferit atacuri de panica, inclusiv mecanicul a avut nevoie de ajutorul medicilor.Madalina Epure purt.cuv.IPJ Arges: "La fata locului s-au deplasat echipa operativa a serviciului de politie transporturi, dar si o comisie de specialitate din cadrul Agentiei de investigare Feroviara Romana, pentru efectuarea cercetarilor. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa."Calatorii au fost preluati de un alt tren, care i-a dus la destinatie.