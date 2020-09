Directorul CFR Calatori: Trenul de la Gara de Nord spre Otopeni va circula la un interval de 50 de minute

"Este posibil in acest moment, cand incarcarea este mica - la inceputul exploatarii unei linii tot timpul incarcarea este mai mica - ar fi posibil sa avem 50 de minute, pentru ca mai sunt si alte trenuri in grafic. De exemplu, daca nu ar fi trenurile de Galati, ne-am duce undeva la 30 si ceva de minute. Lucrurile se pot imbunatati", a spus Costescu.In acest moment se fac pregatirile tehnice pentru punerea in functiune, a adaugat el."Materialul rulant este pregatit. Pentru intervalul care ni se ofera in acest moment de catre (CFR - n.r.) Infrastructura, este suficient un singur automotor, pentru ca distanta este foarte mica", a precizat reprezentantul operatorului feroviar.Potrivit acestuia, trenul respectiv, chiar daca are 15 ani, este cel mai nou din Romania si are o capacitate de 70 sau de 110 locuri, in functie de configuratie.CFR Calatori are in prezent un parc activ de 1.002 vagoane, din care 260 au fost reparate si 28 au fost modernizate in acest an.Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode , a afirmat marti ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va fi data in folosinta in decembrie."Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla undeva la sfarsitul lunii octombrie, cand vom finaliza cei 8 kilometri de linie dubla. De la Gara de Nord pana la Otopeni sunt 19,5 kilometri. Pe 8 kilometri intre Mogosoaia si Balotesti se modernizeaza linia, vom avea linie dubla. Se construieste acel tronson de 3 kilometri, pasarela peste DN1, nou, de la zero", a declarat ministrul Transporturilor.Potrivit CFR SA, noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 de metri si un viaduct de 1,52 kilometri, care supratraverseaza DN1, pana la noua statie de calatori, de la Terminalul Sosiri Aeroportul International Henri Coanda. Pe intregul traseu a fost montata linia de cale ferata, constructorul executand in prezent ultimele lucrari de buraj si profilare mecanica.Proiectul "Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - FAZA I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti" prevede construirea unei cai ferate simple pe o lungime de 2,95 km, cu trei podete, un viaduct de 1,52 km lungime (37 de pile si o culee) care supratraverseaza DN1 si o statie CF, cu linie dubla, la Terminalul T1.Valoarea contractului este de 398,1 milioane de lei, iar contractantul este Arcada Company. Sursa de finantare o constituie fondurile europene nerambursabile.Pe categorii de lucrari lucreaza urmatorii constructori: Arcada (constructii civile/viaduct), Wiebe (suprastructura CF) si Alstom (instalatii semnalizare si telecomunicatii).