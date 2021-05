17 trenuri sunt intarziate dupa ce un copac a cazut peste liniile de tensiune ale caii ferate in Prahova

Potrivit Biroului de Presa al CFR, trenurile au intarzieri intre 15 si 120 de minute.Sursa citata a precizat ca in jurul orelor 18.00 a fost reluat traficul feroviar pe un fir, iar in prezent se lucreaza inca pentru remedierea deranjamentului la cel de-al doilea fir.Judetul Prahova se afla sub avertizare de cod galben de vant. Potrivit ANM , pe parcursul zilei de marti (18 mai) vantul va prezenta intensificari sustinute in majoritatea zonelor, cu viteze de peste 50...60 km/h, iar local, indeosebi in Transilvania, Oltenia si Muntenia 70-80 km/h.La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80 - 100 km/h.