Dialog hilar cu trei barbati care incearca sa fure o trotineta a primariei. "Am nevoie de ea, am nevoie de motoras" VIDEO

Doi dintre ei sustin ca au gasit trotineta electrica la gunoi si i-au dat-o celui de-al treilea, un motociclist care are nevoie de motorul acesteia."Pai unde ai gasit-o? La gunoi. Si tu ce vrei sa faci cu ea? Mi-a dat-o mie, am nevoie de ea, am nevoie de motoras. Cum sa iei motorul de la ea? Lasa, bre, trotineta, o sa te trezesti cu politia la usa. Trebuia sa o lasi acolo, la gunoi", este dialogul surprins in filmare.Orasul Galati are de o saptamana un sistem de inchiriere a trotinetelor electrice. Este o premiera regionala, astfel de servicii fiind disponibile doar la Bucuresti , Cluj-Napoca si Constanta.Trotinetele pot fi folosite cu ajutorul aplicatiei Bolt, in baza unui protocol semnat cu Primaria.