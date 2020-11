Trupul neinsufletit al lui Vladimir Gaitan a fost depus la Biserica Sfantul Gheorghe Nou. Mesajul fiicei marelui actor

In acelasi mesaj, Gloria Gaitan a transmis ca Vladimir Gaitan s-a stins din viata acasa, alaturi de familie, asa cum a fost ultima sa dorinta. "Tata s-a stins din viata acasa, alaturi de familie, asa cum a fost si ultima sa dorinta. Multumim celor ce ne sunt si ne-au fost alaturi cu ganduri bune, si avem rugamintea sa intelegeti durerea adanca ce ne copleseste in aceste clipe. Le suntem extrem de recunoscatori medicilor, asistentilor si farmacistilor care l-au ingrijit si au fost alaturi in cele mai grele clipe".Citeste si: Povestea de iubire dintre Vladimir Gaitan si Tunde, femeia care i-a fost alaturi toata viata. "Eram un barbat frumos si foarte curtat de admiratoare. Se trezea cu ele acasa, le mai punea sa bata covoarele... " Totodata, Gloria Gaitan a anuntat ca inmormantarea va avea loc la Cimitirul Bellu, sambata, 14 noiembrie, orele 14.00 pe Aleea Artistilor. "Ne dorim ca atat presa cat si cei ce vor sa isi ia ramas bun de la tata sa dea dovada de intelegere, discretie si sa respecte masurile ce se impun in contextul actual. Transmitem tuturor multa sanatate in aceste vremuri de grea incercare! Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", a adaugat fiica lui Vladimir Gaitan in mesaj.Citeste si: Filmul lui Vladimir Gaitan pe care comunistii l-au interzis. Ce l-a deranjat pe Ceausescu la pelicula regizata de Pintilie Citeste si: Vladimir Gaitan a murit. Actorul avea 73 de ani