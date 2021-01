Rasfatatul Statului. Seful Institutului de Statistica catiga, lunar, 14 salarii minime pe economie. A avut si cate cinci surse de venit din bani publici

Tudorel Andrei este presedintele Institutului National de Statistica (INS) din anul 2013. Andrei a terminat Facultatea de Cibernetica in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) si Facultatea de Matematica a Universitatii din Bucuresti , apoi si-a luat doctoratul in economie. A intrat in sistemul de invatamant universitar in 1991, iar din 2003 este profesor universitar la ASE. In perioada 2002-2005 a fost director in Ministerul Administratiei si Internelor.Impreuna cu sotia, are doua terenuri intravilane, doua apartamente, o casa in Bucuresti si trei autoturisme. In conturi are circa 25.000 de euro si 27.000 de lei. In ultimul an a acordat un imprumut de 50.000 de euro.Anul trecut, Andrei a avut nu mai putin de sapte surse de venit: 116.808 lei de la INS, 136.428 pentru activitatea didactica si de cercetare realizata la ASE, 58.404 lei pentru ca este membru in Consiliul de Programare Economica al Comisiei Nationale de Prognoza, 15.462 de lei, o indemnizatie de la Biroul Electoral Central, 4.763 de lei, pentru ca este membru in Comisia Permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.El a mai obtinut 4.700 de euro de la Universitatea Paris Dauphinne si 48.000 de lei, de la ASE, drepturi salariale in baza unei sentinte judecatoresti. Astfel, in 2019, el a incasat peste 400.000 de lei, circa 33.500 de lei pe luna, adica peste 14 salarii minime pe economie.Legea romana permite cumularea mai multor functii, dar durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. O parte din angajatii institutiilor statului detin, insa, trei sau chiar cinci functii, de pe urma carora aduna indemnizatiile.Averile personajelor-cheie din economia Romaniei: de la castigul de 1 milion de lei al lui Isarescu la cele sapte venituri ale directorului INS