Tulcea: Barbat depistat in timp ce transporta peste o jumatate de tona de peste, fara documente de provenienta

In timpul actiunii de prevenire si combatere a braconajului piscicol efectuata in colaborare cu reprezentanti ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, jandarmii au oprit pentru control, pe bratul Sulina, in dreptul localitatii Crisan, o ambarcatiune in care se afla un barbat, domiciliat in localitatea Mila 23."In urma verificarilor efectuate, oamenii legii au depistat in barca acestuia cantitatea de 532 kilograme de peste din speciile crap, somn, sanger, caras, biban si platica, pentru care persoana in cauza nu detinea documente justificative. Ambarcatiunea si motorul au fost ridicate in vederea confiscarii, iar intreaga cantitate de peste a fost predata unei societati comerciale de profil", se arata in comunicatul IJJ.Persoanei in cauza i s-au intocmit actele de sesizare sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui, conform O.U.G. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, si au fost inaintate organelor competente pentru continuarea cercetarilor.