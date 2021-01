Varianta britanica a noului coronavirus va deveni tulpina dominanta in Germania

17 mutatii ale coronavirusului

Cat de eficient e vaccinul impotriva noii tulpini

Prezent la un talk show politic prezentat de jurnalista Anne Will, Helge Braun a spus ca noua varianta va "crea probleme" in Germania, context in care devine si mai importanta reducerea semnificativa a ratei infectarilor."Ne confruntam deja cu aceasta varianta in mai multe spitale . Asta inseamna ca a sosit in tara noastra si, la un moment dat - asa cum s-a intamplat in alte tari - va prelua controlul si va cauza probleme", a spus Braun. "Sunt foarte sigur de acest lucru"."Vrem sa o tinem departe de granitele tarii pe cat de mult timp posibil si sa o tinem sub control acolo unde este deja prezenta", a adaugat acesta. Cazuri au fost depistate si in Romania , patru fiind confirmate pe teritoriul tarii cu tulpina virulenta de COVID-19.De altfel, au fost identificate si alte mutatii ale coronavirusului, 17 la numar, considerate a fi importante. Au existat modificari ale proteinei pe care virusul o foloseste pentru a debloca accesul catre celulele corpului uman.Cealalta mutatie a mai aparut, inclusiv la faimoasele nurci infectate. Aceasta mutatie dubleaza infectiozitatea, conform experimentelor de laborator.Studiile efectuate de acelasi grup sugereaza ca mutatia face ca anticorpii din sangele supravietuitorilor sa fie mai putin eficienti in combaterea virusului.Specialistii afirma ca vaccinurile impotriva noului coronavirus sunt eficiente si impotriva noii tulpini, pentru motivul ca serurile au fost facute de asa fel incat sa antreneze sistemul imunitar pentru a ataca mai multe parti diferite ale virusului, inclusiv mutatii.Noua varianta dovedeste ca virusul continua sa se adapteze pe masura ce infecteaza tot mai multi oameni.