Cum a ajuns Israel, tara care a vaccinat cel mai mult, sa fie pusa la pamant de noua tulpina

1.100 de persoane, la ATI

Israel: de ce creste numarul de cazuri, inclusiv cele grave de Covid-19?



In urma cu 30 de zile, Israel intra in al... Posted by Marius Geanta on Wednesday, January 27, 2021

"In urma cu 30 de zile, Israel intra in al treilea lockdown si se afla intr-o campanie accelerata de vaccinare anti Covid-19. La acel moment, in sectiile de terapie intensiva erau internati aproximativ 600 de pacienti, iar zilnic se diagnosticau in medie 4.000 de cazuri. Expertii anticipau ca lockdown-ul prelungit si vaccinarea extinsa vor determina in cateva saptamani o scadere a cazurilor totale si, mai ales, a cazurilor grave de boala", a scris pe Facebook medicul Marius Geanta."La acest moment, lucrurile stau complet diferit", a completat acesta."In cursul zilei de ieri, aceiasi experti din Israel au comunicat date ingrijoratoare: 1.100 persoane sunt internate la ATI si aproximativ 6.500 de cazuri sunt diagnosticate zilnic, in medie", atrage atentia medicul roman.Explicatia cresterii numarului total de cazuri si a numarului de cazuri grave de Covid-19 tine de "raspandirea tulpinii B.1.1.7, care a devenit dominanta in ultima saptamana, in Israel"."Atat de mare este pericolul reprezentat de tulpina B.1.1.7, in conditiile in care este prea devreme pentru a cuantifica un efect al vaccinarii in masa asupra controlului pandemiei", completeaza medicul.Citeste si: