Turista in papuci si sosete pe munte, la Balea Lac. Semnalul de alarma tras de salvamontisti FOTO

Unul dintre cele mai dificile drumuri montane

Autoritatile trag un semnal de alarma si le reamintesc turistilor cat de important este echipamentul adecvat, atunci cand pornesc in drumetii, relateaza Ora de Sibiu "Din ciclul asa ceva...uite ca se poate-poate! 11.07.2021, pe drum spre Vanatarea lui Buteanu", a scris Bucegi Mountain Guide, odata cu publicarea imaginii pe Facebook Vanatarea lui Buteanu este un varf muntos din Fagaras , situat la o altitudine de 2.507 metri, iar traseul pana in varf este unul montan, ce necesita echipament special de protectie."Mai in siguranta in drumetie decat insotit de... papuci, greu de crezut ca poti fi! - ca sa citam din textul folosit de unii care spun ca ofera siguranta maxima celor pe care ii plimba pe munte", este mesajul postat de Savamont Romania.Salvamontistii critica prin mesajul sau si ghizii care permit astfel de tinute in timpul traseelor montane.