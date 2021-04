Ce ai voie sa faci pe plajele salbatice de la Vadu si Corbu in minivacanta de 1 Mai

In zonele costiere de interes turistic, respectiv in zonele de plaja neamenajate, este interzis:

Activitati permise care se aplica pentru plajele neamenajate

ARBDD precizeaza ca zonele costiere naturale Vadu, Corbu si Midia fac parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si au statut de "Sit Natura 2000" incluzand habitate specifice si specii de interes conservativ deosebit de valoroase la nivel european si mondial."Vizitatorii trebuie sa dea dovada de un comportament responsabil fata de natura, respectand regulile de vizitare, expuse pe panourile aflate in zona", spun cei din ARBDD.In zona Corbu, parcarea autovehiculelor este permisa in locurile delimitate , stabilite de consiliul local in colaborare cu ARBDD, iar la Vadu este posibila parcarea langa cele doua cherhanale din zona.Informatii importante cu privire la accesul in zona costiera din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii- Accesul, circulatia, stationarea sau parcarea mijloacelor de transport motorizate de orice tip;- Camparea in afara zonelor special amenajate in acest sens, interdictie valabila pe intreg teritoriu al rezervatiei;- Distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare;- Recoltarea sau incendierea vegetatiei ierboase si a altor resturi vegetale din zonele costiere;- Deteriorarea sau distrugerea habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna;- Abandonarea, lasarea in libertate a animalelor domestice si nesupravegherea animalelor de companie;- Depozitarea/abandonarea deseurilor de orice fel;- Stationarea pe timpul noptii, organizarea de competitii sportive, aprinderea focului;- Orice activitate pe fasia de plaja cuprinsa intre 0 - 150 m de la linia cea mai inaintata a marii.* Montarea umbrelelor demontabile-portabile, doar pe perioada sederii, imbaierii;* Bai de soare, imbaiere, plimbari;* Acces liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor in spatiul plajei;"Respectarea legislatiei este o obligatie a fiecaruia dintre noi avand in vedere faptul ca prin impactul nostru asupra mediului inconjurator, inclusiv asupra biodiversitatii, contribuim la compromiterea, sau mai mult, la pierderea unor habitate naturale", mai spune ARBDD.