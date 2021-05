Agent Green: "Uciderea ursului Arthur s-a facut ilegal in plin infringement al Comisiei Europene"

"Agent Green atrage atentia ca uciderea animalelor salbatice si exploatarile forestiere din aria protejata Natura 2000 Oituz-Ojdula ROSCI0130 sunt activitati ilegale de vreme ce acest sit nu avea un plan de management aprobat la data impuscarii ursului Arthur de catre printul Emanuel von und zu Liechtenstein", se arata in comunicatul de presa ONG-ul mai sustine ca Ministerul Mediului nu a luat nicio masura pentru a pune capat "vanatorii de trofee", care este "un fenomen barbar"."Agent Green cere Ministerului Mediului sa scoata vanatoarea de trofee in afara legii prin interzicerea impuscarii animalelor strict protejate si aplicarea masurii letale doar de catre un medic veterinar prin tranchilizare urmata de eutanasie", se mai arata in comunicat. Agent Green a anuntat si ca va depune o plangere la Comisia Europeana "pentru proasta gestionare a populatiilor de urs, lup si ras" daca nu se vor lua urmatoarele masuri pana la sfarsitul lunii mai:" - Deblocarea fondurilor pentru garduri electrice si pentru despagubiri cuvenite gospodarilor care implementau masuri de protectie si care totusi au suferit pagube.- Demararea unui program educational national pentru coexistenta si coadaptarea om-urs.- Demararea recensamantului asupra populatiei de urs prin metode stiintifice care include proble de ADN.- Toate ariile natura 2000 sa aiba planuri de management aprobate.- Taierile in parcurile nationale sa fie interzise (1,3 % din suprafata tarii).- Ultimele paduri primare si seculare (2,5% din suprafata tarii) sa fie strict protejate pornind de la inventarul forestier PRIMOFARO", puncteaza ONG-ul.