Derapaj Romania TV: Un roman acuza ca i-a fost folosita poza si au titrat ca traieste un cosmar, dupa ce s-a vaccinat, fiind insa vorba despre alta persoana

"Cosmarul unui roman vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul carantinat", a titrat Romania TV pe Facebook, potrivit paginademedia.ro. Romania TV a preluat o poza postata de un barbat, Sorin Vasile Boica, si a folosit-o pentru a ilustra o stire despre un alt barbat din judetul Olt (o cu totul alta persoana), care a facut vaccinul (AstraZeneca) si a resimtit efecte adverse."Postarea mea, unde am publicat poza initial, venea in contexul lucrurilor scrise de publicatia Turnul Sfatului, despre Spitalul Judetean Sibiu. Cei de la Turnul Sfatului sustineau ca in sectiile ATI de la Sibiu oamenii sunt sedati si sunt legati de paturi. Eu am facut o postare in care vorbeam despre experienta mea de la Sibiu, unde am fost internat cu Covid-19 si unde am fost tratat exemplar.Nu m-a platit nimeni sa laud medicii respectivi. Romania TV a luat poza din postarea respectiva, unde scrie clar ca am fost externat pe 27 noiembrie, si a folosit-o pentru un articol. Eu am aflat acest lucru de la un prieten. M-a sunat si m-a anuntat ca poza mea e pusa la un articol despre un barbat din judetul Olt, care a facut vaccinul (AstraZeneca) si a resimtit efecte adverse", a spus Sorin Vasile Boica pentru Paginademedia.roAcesta a mai spus ca ulterior, fotografia cu pricina a fost schimbata.