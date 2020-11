"Mogulii" infrastructurii din Romania. Cine controleaza contractele proiectelor de autostrazi, centuri si poduri

Contractele in constructii ale familiei lui Dorinel Umbrarescu

Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu au in derularede infrastructura rutiera in Romania: variante ocolitoare si mult asteptate loturi de autostrada. In total, companiile romanesti ar trebui sa livreze in urmatorii ani drumuri in valoare deAsocierea Spedition UMB - Tehnostrade, firmele detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, cunoscut ca unul dintre "regii asfaltului", a castigat contractul pentru varianta ocolitoare a orasului Bacau, in lungime de 30,8 kilometri, pentru suma de 668,3 milioane de lei. Lucrarile sunt gata in procent de 75%, iar soferii ar putea circula pe primul segment din autostrada Moldovei mult mai repede decat era estimat in contract, in primele luni din 2022.Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu,, au obtinut contractul pentru cei 4,5 kilometri ai lotului 4 din sectorul de nord a Centurii Capitalei, pentru suma de 312,6 milioane de lei. Lucrarile trebuie sa fie gata in 2023.Aceeasi asociere a castigat lucrarile pentru sectiunea Zimbor - Poarta Salajului, parte din Autostrada Transilvania, pentru 680 de milioane de lei. Lucrarile la cei 12,2 kilometri trebuie sa fie gata in 2023.Tot firmele familiei realizeaza si varianta ocolitoarea Radauti, in lungime de 16,58 kilometri de autostrada, pentru 97,4 milioane de lei. Lucrarile, realizate in procent de 67%, ar trebui sa fie gata in 2021.In asocierea mentionata anterior intra si compania romaneasca de proiectare si consultanta Consitrans. Impreuna, vor livra tronsoanele 2, 3 si 4 din drumul expres Craiova-Pitesti, cu o lungime de 21,3, 31,7, respectiv 31,8 kilometri. Contractele valoreaza 792, 670 de milioane de lei, respectiv 617 milioane de lei. Tronsonul 2 trebuie sa fie gata la finalul anului 2021, iar 3 si 4, in 2023.Asocierea din care fac parte si firmele lui Umbrarescu a castigat si constructia variantei ocolitoare de la Galati, in lungime de 33,6 kilometri, pentru suma de 705 milioane de lei. Potrivit contractului, lucrarile sunt gata in 2025.Impreuna cu compania romaneasca Electromontaj, UMB si Tehnostrade ocupa santierele Nadaselu - Mihailesti si Mihailesti - Zimbor, in lungime de 30 de kilometri. Contractul se apropie de 1,4 miliarde de lei, iar romanii ar putea circula pe aceste tronsoane, parte din Autostrada Transilvania, in 2023. Asocierea formata din grecii de la Aktor si romanii de la, companie controlata de Dan Besciu si Sorin Vulpescu, a castigat contractul pentru lotul 3 din sectorul de Sud al Centurii Capitalei, Bragadiru-Joita, in lungime de circa 18 kilometri, pentru suma de 853,4 milioane de lei. Lucrarile trebuie finalizate in decembrie 2022. Compania de Drumuri anunta, insa, ca antreprenorul a inregistrat intarzieri majore de proiectare.In ciuda faptului ca Euroconstruct a intrat in insolventa la propria cerere, asocierea lucreaza si la sectorul Santimbru - Aiud, din autostrada Sebes-Turda, in lungime de 24 de kilometri, unde stadiul fizic este extrem de intarziat, potrivit autoritatilor. Valoarea contractului este de 549,3 milioane de lei, iar in luna decembrie a acestui an ar trebui ca lotul sa fie dat in folosinta. Asocierea dintre firma romaneascasi Specialist Consulting trebuie sa finalizeze pana in august 2021 lucrarile la sectorul Rasnov-Cristian, parte din tronsonul Comarnic-Brasov. Contractul pentru cei 10 kilometri, realizati in procent de 70%, s-a incheiat pentru 118 milioane de lei.Botosanenii de lasi firma Tass Infra Logistic au castigat contractul pentru varianta ocolitoare Barlad, in lungime de 11,2 kilometri, pentru suma de 132 de milioane de lei.Asocierea Straco Grup - Specialist Consulting - Total Road are contractul pentru tronsonul Ogra - Campia Turzii, parte din autostrada Trasilvania, pentru suma de 279,7 milioane de lei. Lucrarile la cei 15,9 kilometri au intarzieri majore, din cauza faptului caeste in insolventa. Lucrarile, care au un stadiu fizic de doar 37%, ar trebui sa fie gata anul urmator.Sucevenii de la, impreuna cu alte companii romanesti si straine (Operational Autoleasing, OPR Asflat, Obras Publicas Regadios, Florconstruct, Calcarul) realizeaza lucrarile pentru centura Sucevei, in lungime de 7,3 kilometri, care costa 61,2 milioane de lei. Lucrarile ar trebui sa fie gata la finalul acestui an.Asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings va lucra la cei 28,5 kilometri din sectiunea Chiribis - Biharia, pentru 326,5 milioane de lei. Lucrarile, care au un stadiu fizic de doar 37%, ar trebui sa fie gata anul urmator.Sucevenii de la, impreuna cu alte companii romanesti si straine (Operational Autoleasing, OPR Asflat, Obras Publicas Regadios, Florconstruct, Calcarul) realizeaza lucrarile pentru centura Sucevei, in lungime de 7,3 kilometri, care costa 61,2 milioane de lei. Lucrarile ar trebui sa fie gata la finalul acestui an.Asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings va lucra la cei 28,5 kilometri din sectiunea Chiribis - Biharia, pentru 326,5 milioane de lei. In 2022, soferii ar putea circula pe acest tronson din autostrada Transilvania.fac parte din Selina Grup, holdingul lui Beniamin Rus, un om de afaceri din Oradea condamnat in iunie 2018 de Tribunalul Bihor la patru ani de inchisoare cu executare pentru spalare de bani si instigare la abuz in serviciu in dosarul fostului sef al CJ Bihor, Alexandru Kiss Citeste si: Trei loturi esentiale de autostrada care ar putea fi terminate in 2020. Cat mai este de lucru la Rasnov-Cristian, centura Bacaului si sectorul 1 din Sebes-Turda Italienii de lavor preda in ultimele trei luni din 2021 cei 17,7 kilometri din primul lot al Drumului Expres Craiova- Pitesti. Lucrarile au inceput, iar stadiul fizic este de 14,2%. Contractul are o valoare de 358 de milioane de lei.Tot ei au castigat contractul pentru centura de Sud a Timisoarei, care are aproape 26 de kilometri. Potrivit contractului in valoare de 272 de milioane de lei, lucrarile, care au un stadiu fizic de 15%, vor fi gata in 2022.Italienii de la, cei care au realizat si metroul din Drumul Taberei, au obtinut contractul pentru sectiunea 5 din autostrada Curtea de Arges - Pitesti, in valoare de 1,7 miliarde de lei. Cei 30 de kilometri ar trebui sa fie gata in 2025.Asocierea formata din Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System lucreaza la podul de peste Dunare de la Braila si la drumul de legatura. Acesta este unul dintre cele mai scumpe proiecte de infrastructura din Romania, din ultimii ani, valorand 1,9 miliarde de lei. Lucrarile trebuie sa fie gata in decembrie 2021.Asocierea italienilor de lacu grecii de la Pomponio Constructii are contractul de 541,7 milioane de lei pentru sectorul Lancram - Santimbru, de 17 kilometri, din autostrada Sebes-Turda. Soferii ar trebui sa circule pe acest tronson la finalul lunii noiembrie, stadiul fizic fiind de 92%. Contractul pentru Sibiu-Boita, primul lot din autostrada Sibiu-Pitesti a fost castigat de austriecii de la, pentru suma de 612,6 milioane de lei. Cei 13 kilometri vor fi gata in luna mai a anului 2023, potrivit contractului.Austriecii de lalucreaza la sectorul Targu-Mures-Ogra, parte din autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea. Cei 9,2 kilometri trebuie sa fie gata in 2022, contractul avand o valoare de 192 de milioane de lei.Constructorul turca castigat lucrarile pe primul si al doilea lot, parte din sectiunea de Sud a Autostrazii de Centura a Bucurestiului (A0). La sectiunea dintre Glina si Vidra, in lungime de aproape 17 kilometri, constructorul turc lucreaza la proiectare. Contractul are o valoare de 830,6 miliarde de lei, iar lucrarile vor fi gata in 2023. Contractul pentru cei 16 kilometri intre Vidra si Bragadiru are o valoare de 750,8 milioane de lei, iar lucrarile ar trebui sa fie gata in februarie 2023.Turcii de lavor scoate muncitorii pe santierul Mihaiesti - Suplacu de Barcau, care apartine de autostrada Transilvania si are 13,5 kilometri. Lucrarile stabilite in contractul care valoreaza 384 de milioane de lei, ar trebui sa fie gata in 2023. La sectiunea dintre Glina si Vidra, in lungime de aproape 17 kilometri, constructorul turc lucreaza la proiectare. Contractul are o valoare de 830,6 miliarde de lei, iar lucrarile vor fi gata in 2023. Contractul pentru cei 16 kilometri intre Vidra si Bragadiru are o valoare de 750,8 milioane de lei, iar lucrarile ar trebui sa fie gata in februarie 2023.Turcii de lavor scoate muncitorii pe santierul Mihaiesti - Suplacu de Barcau, care apartine de autostrada Transilvania si are 13,5 kilometri. Lucrarile stabilite in contractul care valoreaza 384 de milioane de lei, ar trebui sa fie gata in 2023.Citeste si: Cum isi bate joc statul roman de autostrada-muzeu Lugoj-Deva. Contractul a fost reziliat, CNAIR a abandonat totul: "Peisajul va fi confundat in curand cu o jungla"