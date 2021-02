Vacanta in iad. Umilintele la care au fost supusi romanii blocati intr-un aeroport din Mexic: "La toaleta puteam sa mergem doar insotiti" INTERVIU VIDEO

Autoritatile romane au reactionat tarziu, motiv pentru care cei 85 de romani s-au coalizat si vor sa dea in judecata atat statul roman, cat si pe cel mexican, la Geneva, pentru incalcarea Conventiei pentru Drepturile Omului. "A fost o experienta umilitoare", a povestit Gabriel Hort, unul dintre romanii blocati pe aeroportul din Cancun, pentru Ziare.com.M-am intalnit cu niste prieteni de Revelion si imi spusesera ca si-au luat bilete sa plece in Mexic si atunci am decis sa merg si eu in vacanta. Eu am plecat pe data de 1 februarie. Cand am aterizat, se uitau la pasaport si daca erai roman te puneau pe un culoar. Toti romanii eram directionati pe culoarul numarul 1. Am stat la rand, mi-au luat pasaportul, s-au uitat putin, apoi ziceau: haideti cu noi. Ne-au luat telefoanele si ne-au bagat intr-o camera.Eram vreo 85 de romani. Eu am fost printre primii ca aveam loc in fata , in avion, m-am imbarcat printre primii. Ceilalti care nu au mai avut loc in camera in care m-au dus pe mine au fost inchisi in alte sali de asteptare din aeroport din zona internationala.Ne-am cumparat bilete la Lufthansa si pe booking ne-am facut rezervarea la hotel. Cand am aterizat in Cancun am auzit cum niste romani povesteau ca existase o situatie similara pe 31 ianuarie, cu alti 30 de romani care au fost deportati. Dar nu ne-a anuntat nimeni. Era atentionare de COVID, dar e zona verde. Interviul pe care il dai nu e neaparat un interviu.Te intreaba motivul pentru care ai venit si cat ai de gand sa stai. Trebuia sa ai la tine printate rezervarile la hotel, un extras de cont si cam atat. Initial, am aplicat pentru viza online pe site-ul lor. M-am inscris acolo, cu toate detaliile. Ei in sistem ma aveau cu doua saptamani inainte si stiau ca urmeaza sa intru in tara. Deci, daca era o problema, puteau sa ma atentioneze in momentul in care completasem formularul respectiv.Eram vreo 45-48 de oameni intr-o incapere. A venit un oficial al aeroportului, ne-a transmis sa stam linistiti ca nu am facut nimic rau, si ca FBI, CIA si inca o structura antidrog fac o verificare amanuntita tuturor pasagerilor pentru ca este o alerta de securitate. Dar asta a fost tot ce ni s-a comunicat. Multi dintre noi cand am auzit de FBI si CIA am inceput sa radem. Ti se pare ca esti intr-un film cand auzi ca te verifica FBI si CIA in Mexic. A mai trecut ceva timp, le-am cerut apa si nu au vrut sa ne dea, se faceau ca nu ne inteleg, ca nu ne baga in seama. Am devenit putin agitati si ne-au spus ca ne baga la carcera. Dupa inca vreo doua ore au venit sa ne spuna ca vom fi deportati.Am intrebat cine a luat o astfel de decizie. Si ni s-a spus ca guvernul mexican. Am cerut detalii, nu ni s-au dat. Am cerut apa, nu ni s-a dat. Un prieten a intins sticla, in semn ca vrea apa. I-au luat sticla si s-au dus si au pus apa de la robinet, din baie, unde era nepotabila.Nu. Si vorbeau putin engleza, dar oricum nu cred ca doreau sa vorbeasca mai mult, in sensul in care sa ne explice ce se intampla de fapt. Au spus doar ca e oprit avionul Lufthansa ca sa ne aduca in Romania. Dupa cateva ore am inteles ca avionul era plecat demult. Era foarte multa agitatie. Ne numarau, ne renumarau, erau cu pasapoarte in mana, fugeau dintr-o parte in alta. Era un haos total. La toaleta puteam sa mergem doar insotiti si puteam merge doar in grup. Am fost imbranciti, pe femei le umileau. Ne-au adus si mancare la un moment dat, trimisa de ceva consul onorific.Doar daca stateai la poza. Primeai apa si sandwich doar daca stateai sa te fotografieze cineva.Seara au venit sa ne mute in alta parte, iar pe femei le-au dus intr-o alta incapere, mai umana, dupa cum spuneau ei. Dar s-au intors repede pentru ca una dintre femei era claustrofoba si camera in care au fost duse era, din ce am inteles, foarte mica, era ca un soi de camera de detentie. Ar fi trebuit sa doarma pe niste saci de dormit, doar ca era si foarte frig. Te deposedau si de bagajele de mana.Le-am spus ca vrem sa ne sunam rudele, consulatul, ambasada. Si ne-au spus ca nu avem dreptul sa facem asta. Abia in a doua zi ne-au lasat sa dam cate un telefon, doar cate unul, rudelor. Si o singura persoana putea sa sune la consulat. Mai erau niste femei in grup care stiau spaniola si incercau sa se imprieteneasca cu cei de la aeroport, ca se mai schimbau turele, unii erau mai empatici, dar cei mai multi aveau zero empatie. Erau inclusiv angajate de la vama care se comportau groaznic, impingeau femei in varsta, copii.Mama mea a fost stresata, a fost nevoie sa mearga medicul de familie acasa la ea pentru a-i administra calmante. Spre exemplu, era printre noi un tanar care suferea de diabet si i-a rugat sa ii dea insulina din bagaj si nu au vrut. Abia in ultima zi a primit insulina, tot atunci si-a cerut si consulul scuze. Problema este ca autoritatile romane au reactionat tarziu.https://upload.ziare.com/adminx/index.php?locator=news.Edit&page=&id=1662615Nu. Alerta de securitate era pentru toti romanii, nu conta daca ai ceva in cazier sau nu. Au fost inclusiv persoane care aveau viza de SUA si nu a contat lucrul asta.In total a fost 3.500 de euro de persoana. Si am mai stat cateva zile. Dupa ce cazul a aparut in presa ne-au controlat, oamenii stiau ca noi am facut tambalau si abia atunci au inceput sa se poarte mai uman, ca sa zic asa. Era un cuplu de romani cu dubla cetatenie din Oradea, si cand au vazut ce se intampla au scos celelalte pasapoarte, cu cetatenie ungara, si au reusit sa intre in Mexic.Si-a cerut scuze ministrul de Externe al Mexicului printr-un post pe Twitter . Ei au recunoscut ca ne-au incalcat drepturile si libertatile. Vrem sa ii dam in judecata la Geneva, si acum lucram pentru un proces colectiv cu o casa de avocatura. Ii dam pe ei la Geneva pentru ca Mexic e semnatar al Conventiei pentru Drepturile Omului. Practic, legislatia spune ca si daca nu esti eligibil sa intri intr-un stat, nu te pot retine mai mult de 24 de ore. Si chiar si asa, au nevoie de mandat, trebuie sa aiba un motiv. Nu pot sa te tina deposedat de lucrurile personale, pasaport. Toti romanii care veneau erau trimisi inapoi.Cireasa de pe tort a fost atunci cand am plecat. Am primit mesaj de la Lufthansa ca zborul e amanat cu patru ore. Problema era ca ne pierdusera zborul de legatura. Au spus ca exista o cursa Tarom , Frankfurt Bucuresti , ca incearca sa ne gaseasca locuri acolo. La check-in, un prieten cu care eram a pus pesos in pasaport ca sa ne caute si noua locuri... Si ne-au gasit locuri. Supriza a fost ca de fapt avionul era aproape gol. Asa am realizat si nivelul coruptiei de acolo.A fost o experienta umilitoare. A fost urat. Stii ca nu ai facut nimic. Ideea e ca nu as mai vrea sa merg niciodata in Mexic. Ieri am avut primul atac de panica din viata mea, probabil ca abia acum incep sa realizez prin ce am trecut de fapt.