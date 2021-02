Un angajat de la Ministerul Dezvoltarii a murit la birou. Barbatul a facut stop cardiorespirator

Un echipaj cu o ambulanta SMURD a intervenit pentru a-l resuscita pe barbat, insa medicii nu l-au putut salva.Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat joi dimineata un mesaj in care a confirmat decesul barbatului "Astazi, din pacate, ne luam ramas bun de la colegul nostru, cel care ne-a fost alaturi timp de 13 ani. A fost un excelent profesionist in domeniul comunicarii, implicat in activitatile ministerului, un adevarat camarad. Vei ramane mereu in inimile si in amintirea noastra exact asa cum ai fost: jovial, atent, corect si loial! Sa-ti fie calea luminata!", se arata in comunicatul ministerului.