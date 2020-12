Un asistent medical angajat la Ambulanta Valcea a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus

Starea de sanatate a tanarului s-a inrautatit in scurt timp, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a-l salva, scrie Antena 3 Decesul sau a fost anuntat de Ambulanta din Sibiu. "Suntem profund indurerati de trecerea in nefiinta a celui care a fost colegul nostru, asistent medical Dobritoiu Daniel, in varsta de 33 de ani, angajat al Serviciului de Ambulanta Judetean Valcea, care a contribuit la salvarea de vieti. A cazut la datorie in lupta cu virusul COVID-19" - este mesajul colegilor asistentului din Sibiu.Conducerea Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania, cat si colegii din toate serviciile publice de ambulanta - 11.000 de angajati - sunt alaturi de familia ramasa indoliata si indurerata si de cei din Serviciul de Ambulanta Judetean Valcea.In toate serviciile publice de ambulanta este declarat doliu si s-a tinut un moment de reculegere de un minut, sambata la ora 10.00, cand sirenele si sistemele luminoase ale ambulantelor au functionat continuu in acel minut.Inmormantarea va avea loc in cimitirul din satul Barlogu, comuna Stoenesti, judetul Valcea.