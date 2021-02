Un barbat a fost "agatat" in autogara de o femeie care i-a propus sa faca sex. Surpriza care il astepta in camera de hotel

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 februarie 2021, politistii de investigatii criminale din Sebes l-au identificat si retinut pe un tanar de 29 de ani, din comuna Rosia de Secas, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 21 februarie a.c., in timp ce se afla impreuna cu o femeie in zona autogarii din Sebes, l-ar fi abordat pe un barbat de 35 de ani, din judetul Braila, caruia i-ar fi propus sa intretina raporturi sexuale cu femeia, contra unei sume de bani.Acestia s-ar fi deplasat la un hotel din Sebes, iar, la un moment dat, dupa ce barbatul de 35 de ani si femeia au intrat intr-o camera, tanarul ar fi patruns in interiorul acesteia, impingandu-l pe pagubit si i-ar fi sustras suma de 700 de lei.Ulterior, impreuna cu femeia, tanarul a parasit hotelul si s-ar fi deplasat la un apartament din municipiul Sebes, unde locuiesc fara forme legale, loc in care a fost identificat de politisti.