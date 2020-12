Un barbat a murit in spital dupa ce a fost batut cu bestialitate de doi tineri, in scara blocului

Victima, in varsta de 65 de ani, a fost gasita de locatari, in stare grava. Venise sa isi viziteze rudele, dar nu a mai apucat sa ajunga la usa lor, fiind atacat de doi tineri pe care nu ii cunostea si care au fugit imediat dupa atac."Barbatului se pare ca nu i-au fost furate bunuri sau valori, acesta fiind preluat de un echipaj medical si transportat la o unitate medicala. Ulterior, din pacate, barbatul a decedat.In cauza, politistii au intocmit dosar penal, iar in urma cercetarilor efectuate au luat masura preventiva a retinerii fata de cei banuiti de comiterea faptei: doi tineri din municipiul Vulcan, in varsta de 17 si 19 ani", a informat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, potrivit Adevarul.ro Agresorii au fost prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani, cu propunerea de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de tentativa la talharie."In cauza, magistratii Judecatoriei Petrosani au emis mandatele de arestare preventiva fata de cei doi, pentru o perioada de 30 zile", a declarat Bogdan Nitu.Citeste si: Emmanuel Macron indeamna la "dublarea atentiei": Aceasta mutatie problematica a virusului, o forma mult mai agresiva, ii arata complexitatea