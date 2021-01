Un barbat din Baia Mare a turnat tuica peste sotia sa si i-a dat foc, de Craciun. Femeia are arsuri pe 30% din suprafata corpului

De Craciun, pe 25 decembrie 2020, in jurul orei 17.45, in timp ce se afla impreuna cu sotia sa acasa, in Baia Mare, barbatul, beat, a aruncat tuica pe sotia sa, dupa care a incendiat-o, cauzandu-i arsuri de gradul II si III pe circa 25-30% din suprafata corpului. Leziunile necesita 45-50 de zile de ingrijiri medicale, daca nu survin complicatii.Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa la omor calificat, potrivit Emaramures.ro. Hotararea Tribunalului Maramures poate fi contestata in termen de 48 de ore de lapronuntare.