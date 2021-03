Un barbat din Arges a amenintat ca-si da foc printre morminte, nemultumit de extinderea cimitirului. Politistii l-au imobilizat

IPJ Arges a anuntat ca politistii au fost sesizati ca un barbat de 60 de ani din localitatea argeseana Stefanesti se afla in cimitirul din localitate, unde ameninta ca isi da foc, nemultumit fiind de extinderea cimitirului.La fata locului s-au deplasat echipaje de politisti, dar a fost alertat si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, care a trimis in zona un echipaj.Barbatul a fost imobilizat si se afla in custodia politistilor si urmeaza sa fie dus la sediul Politiei.