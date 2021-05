Tragedie in Maramures. Un barbat care facea palinca a fost gasit mort, cu urme de violenta pe corp

Necropsie la spital

Potrivit news.ro, un vecin care l-a insotit o vreme este si cel care a gasit cadavrul si a anuntat autoritatile. Dupa sosirea anchetatorilor, barbatului i s-a facut rau."Azi, 30 mai, ora 07.36, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana este decedata intr-o palincie de pe raza orasului. La fata locului politistii au identificat un barbat de 53 de ani din Berchez si cadavrul unui barbat de 33 de ani din Berchez", a transmis, duminica, IPJ Maramures.Surse judiciare au precizat ca victima avea urme de violenta pe corp.Barbatul mort facea palinca, fiind o prioada insotit de barbatul de 53 de ani. Ulterior, acesta sustine ca a plecat si ca ar fi gasit victima duminica dimineata.IPJ Maramures a mai transmis ca barbatului de 53 de ani identificat la fata locului i s-a facut rau, fapt pentru care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cadavrul a fost transportat la spital in vederea efectuarii necropsiei.Politistii efectueaza cercetari la fata locului sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures.