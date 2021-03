Imagini socante. Un barbat care zacea intins pe trotuar, jefuit de un tanar in Capitala

Potrivit Jandarmeriei Romane, "pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, jandarmii au observat un barbat cu rani sangerande zacand pe marginea trotuarului. Era aproape inconstient. Colegii nostri s-au apropiat de el si i-au acordat primul ajutor pana la sosirea ambulantei, care fusese deja solicitata.""Barbatul ranit fusese jefuit de un tanar, care a profitat de starea de inconstienta a victimei, luandu-i banii. Jandarmii au plecat in cautarea acestuia", a transmis sursa citata.La cateva strazi departare, jandarmii au observant intr-o masina un tanar care corespundea descrierilor primite . Acesta a fost oprit si legitimat, iar, in urma controlului, au fost gasiti banii pe care tanarul a recunoscut ca ii furase de la barbatul ranit."S-a dovedit, in urma verificarilor, ca tanarul de 20 de ani era cunoscut cu activitati infractionale", a mai precizat Jandarmeria Capitalei.Barbatul ranit a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, iar tanarul care l-a jefuit a ajuns la sectia de Politie , unde i s-a intocmit un nou dosar penal.