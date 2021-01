Un barbat cercetat pentru omor a murit in arestul IPJ Teleorman. Parchetul a preluat cazul

El a fost observat in stare de inconstienta de catre politistii aflati in serviciu, iar medicii chemati la fata locului nu l-au putut resuscita. Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman cerceteaza incidentul. "La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 11:30, in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Teleorman, politistii aflati in timpul serviciului au constatat ca, in una dintre camerele de detinere, un barbat este in stare de inconstienta, iar in urma manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul", a transmis, luni seara, IPJ Teleorman. Sursa citata a explicat ca este vorba despre un barbat , in varsta de 54 de ani, pe numele caruia exista emisa o masura privativa de libertate, din data de 15.12.2020, fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor."In cauza, a fost constituita o echipa de cercetare complexa sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, efectuandu-se cercetari pentru a stabili cauzele si imprejurarile producerii evenimentului", a mai transmis IPJ Teleorman.