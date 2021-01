Caz revoltator la Iasi. Barbat cu arsuri grave, transferat dupa multe zile in Belgia, cu o aeronava SMURD

Rudele pacientului au acuzat medicii de la Iasi ca nu au considerat ca transferul barbatului la o clinica din strainatate reprezinta o prioritate.In cursul diminetii, o aeronava SMURD l-a preluat pe barbat, care a fost implicat intr-un accident de munca , pentru transfer.Romania are numai 24 de paturi pentru arsi , iar decizia autoritatilor este ca pacientii in stare grava sa fie transferati in strainatate.Citeste si: