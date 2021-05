Un barbat cu probleme psihice si-a sechestrat sotia intr-o locuinta din Botosani

"Astazi, 29 mai 2021, in jurul orei 14:30 am fost sesizati prin apel 112 de catre o femeie din municipiul Botosani, cu privire la faptul ca sotul sau, cunoscut in evidentele medicale cu probleme psihice, a incuiat usa de acces in locuinta si nu doreste sa ii dea acesteia cheile", a transmis, sambata seara, IPJ Botosani.La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie si reprezentanti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si negociatorul din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale."Din primele verificari nu rezulta faptul ca barbatul ar fi agresiv fizic sau verbal sau ca ar exercita amenintari asupra sotiei sale", au mai transmis politistii.