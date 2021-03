Explicatiile Comitetului national de vaccinare dupa ce un barbat din Arges ar fi murit la scurt timp dupa ce a fost vaccinat

La sosirea in spital, starea generala era buna

"In urma efectuarii triajului medical si a examenului clinic de specialitate de catre personalul vaccinator, nu au fost indicate probleme cronice de sanatate. Dupa administrarea dozei de vaccin, conform procedurii, barbatul a ramas in spatiul de supraveghere postvaccinala, fara a prezenta simptomatologie, ulterior parasind centrul de vaccinare", noteaza CNCAV.Conform datelor furnizate catre CNCAV, dupa patru ore de la administrarea vaccinului , pacientul a fost adus cu ambulanta la Compartimentul de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Orasenesc Mioveni, in urma unui episod de pierdere a constientei suferit la domiciliu.La sosirea in unitatea medicala, pacientul avea o stare generala buna, fara a prezenta traumatisme. In urma investigatiilor specifice complexe, acesta a ramas sub supraveghere medicala, insa in seara aceleasi zile, barbatul a solicitat externarea pe propria raspundere, contrar avizului medical.In dimineata zilei de 3 martie, personalul medical de la Ambulanta, solicitat de familia acestuia, a declarat decesul barbatului, la domiciliu.La acest moment, DSP Arges a sesizat autoritatile competente in vederea efectuarii procedurilor specifice pentru stabilirea cauzelor decesului. Conform medicului de familie al acestuia, persoana se afla in evidenta cu dislipidemie si valori tensionale crescute.