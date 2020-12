Barbat din Arges, retinut dupa ce si-a incendiat propria gospodarie. Ce l-a determinat sa faca gestul extrem

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 4,00, politistii si pompierii au fost sesizati ca un incendiu se manifesta la mai multe imobile ale unei gospodarii din comuna Harsesti."Dupa stingerea incendiului, politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului au constatat, dupa efectuarea cercetarilor, ca incendiul ar fi fost provocat in mod intentionat de catre persoana care locuia in gospodaria in cauza, respectiv un barbat de 56 de ani, pe fondul unui litigiu referitor la modul de impartire al bunurilor", se precizeaza in comunicat.Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore pe baza de ordonanta, urmand ca miercuri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.Citeste si: Piedone acuza nereguli care ar putea falimenta primaria: "Economat a devalizat Sectorul 5". Masti si dezinfectanti ar fi ajuns la Clubul Sportiv Steaua