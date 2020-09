Caz revoltator la Botosani. Doua copile de patru si sase ani au fost agresate sexual de un barbat de 50 de ani

Totul s-a petrecut vineri, 11 septembrie, intre orele 16.00 si 17.00. Agresorul le-a tras de mana pe cele doua fete si le-a dus intr-un loc retras. Si-a desfacut slitul de la pantaloni si a inceput sa le mangaie in zonele intime chiar sub privirile altor copii, potrivit botosaninews.ro A fost retinut pentru 24 de ore de politisti, dar in zona nu exista camere de supraveghere, astfel ca autoritatile nu au decat marturiile copiilor. Parintii fetelor sunt ingroziti ca barbatul va fi lasat in libertate si ca va incerca sa le abordeze din nou, astfel ca le este teama sa isi mai lase copiii sa se joace in jurul blocului.