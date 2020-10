Un barbat din Caras Severin i-a dat foc unei femei pentru o datorie de 1.000 de euro

Victima a ajuns la spital Potrivit unui comunicat de presa de luni, 12 octombrie, trimis de Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin, in jurul orei 7.00, Politia Statiunii Baile Herculane a fost sesizata prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Verendin, comuna Luncavita, un barbat a aruncat cu benzina peste o femeie in varsta de 57 de ani si i-a dat foc."Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, stabilind faptul ca, in aceasta dimineata, un barbat de 49 de ani din Verendin ar fi incendiat-o pe femeia de 57 de ani, pe o strada din localitate, aceasta fiind preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta si transportata la spital. Barbatul de 49 de ani a fost identificat de politisti si condus la sediul politiei pentru cercetari si dispunerea masurilor legale care se impun", se arata in comunicat.Politistii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin, au deschis dosar penal pe numele barbatului pentru tentativa de omor.