Un barbat din Olt, fara permis de conducere, a furat o masina lasata pornita in fata unui supermarket

Potrivit sursei citate, o femeie din orasul Bals a sesizat, pe 19 ianuarie, prin apel la 112, ca autoturismul pe care l-a lasat pornit in fata unui supermarket i-a fost sustras.Politistii au inceput verificari si, la aproximativ 15 minute de la sesizare, au depistat autoturismul in cauza in trafic, pe DN 65, in localitatea Ganeasa."La aproximativ 15 minute de la sesizare, politistii Serviciului Rutier au depistat in trafic, pe Drumul National 65, in localitatea Ganeasa, autoturismul reclamat ca ar fi fost sustras. Politistii au imobilizat conducatorul auto, un barbat, in varsta de 30 de ani, banuit de sustragerea acestuia. Din verificarile efectuate de politistii rutieri a reiesit faptul ca barbatul nu detine permis de conducere", se arata in comunicatul IPJ Olt.Barbatul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Olt, urmand sa fie prezentat unitatii de parchet competente, cu propuneri legale.