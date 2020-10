Olt: Barbat retinut dupa ce a violat trei copii, cu varste intre 8 si 11 ani. A realizat materiale pornografice cu minorii

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Olt, procurorii au retinut un barbat pe o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila in forma continuata si viol in forma continuata."In cauza s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 6 octombrie 2020, organele de ancheta au fost sesizate cu privire la faptul ca, in perioada mai 2019 - octombrie 2020, inculpatul a intretinut relatii sexuale cu trei persoane vatamate minore, cu varste cuprinse intre 8 si 11 ani, realizand ulterior cu telefonul mobil mai multe materiale pornografice cu acestea", se arata in comunicat.Pe data de 7 octombrie, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Olt au facut doua perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate un telefon mobil, un stick de memorie si un laptop.Barbatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Olt, cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.El are 42 de ani si este din judetul Ilfov.