Un barbat eliberat conditionat din inchisoare a jefuit cu violenta mai multe persoane. Recidivistul a omorat o victima dupa ce a intrat peste ea in casa

Atacatorul, un barbat de 30 ani, a intrat cu forta in casele a doi varstnici din localitatea Balasesti, judetul Galati, si i-a batut pe proprietari, in cautarea unor bani sau a altor bunuri de valoare, potrivit Europa FM Una dintre victime a murit, in timp ce cealalta este internata in stare grava in spital . Politistii au reusit sa dea de urma atacatorului, pe care l-au retinut.Talharul a fost eliberat din penitenciar in septembrie 2020, inainte de executarea pedepsei la care fusese condamnat tot pentru infractiuni cu violenta.