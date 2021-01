Imagini emotionante cu un barbat in scaun cu rotile care deszapeste in fata casei: "Trebuie sa lupt"

Barbatul spune ca pentru el acest lucru reprezinta o normalitate, potrivit oradesibiu.ro. Ninsorile abundente au ajuns si in satul Prejmer, astfel ca Sporea Ioan nu a avut incotro decat sa iasa in fata casei, sa ia o lopata si sa deszapezeasca, in ciuda dizabilitatilor sale.Barbatul, care are si un bebelus de opt luni, spune ca aceasta activitate e una civica , motiv pentru care nu se da inapoi de la ea.Barbatul a fost filmat de Robert Elekes, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale Drumuri si Poduri Brasov, iar video-ul s-a viralizat rapid.Citeste si: