VIDEO Un barbat in scaun rulant deszapezeste trotuarul din fata casei: "Asta m-a ajutat sa merg mai departe in viata"

Barbatul fara picioare, imobilizat in scaun rulant , a fost filmat in timp ce curata zapada de pe trotuar. El ii spune celui care filmeaza ca incearca sa curete drumul pana la masina sotiei, parcata in fata centrului de gazduire temporara in care locuiesc impreuna. Barbatul explica ca a primit o locuinta de la stat, in baza legii pentru persoane cu dizabilitati.Intrebat de ce nu il ajuta vecinii, barbatul raspunde ca "multi dintre ei fac doar pentru ei".Barbatul povesteste ca are un copil de opt luni. El marturiseste ca este complicat sa manevreze lopata din carutul cu rotile: "Da, e drept ca din carut e mult mai greu pentru o persoana cu dizabilitati, dar nu m-am lasat si asta m-a ajutat sa merg mai departe in viata. Daca ma delasam, picam, a trebuit sa lupt".