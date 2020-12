Un barbat a publicat filmari in care isi chinuie pisica. Politia il cerceteaza penal pentru incalcarea legislatiei privind protectia animalelor

"In seara zilei de 9 decembrie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati cu privire la postarea unui barbat, in mediul online, a unor inregistrari despre modul in care isi trateaza pisica. Politistii au identificat persoana in cauza, respectiv un barbat de 35 de ani, din Campulung, ocazie cu care au verificat si indeplinirea obligatiilor privind bunastarea animalului, prevazute de legislatia specifica protectiei animalelor", se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Conform sursei citate, verificarile continua in acest caz, fiind intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, fapta prevazuta de Legea 205/2004 privind protectia animalelor. Cercetarile sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Muscel.Politistii le reamintesc detinatorilor de animale ca este interzis sa le aplice rele tratamente si cruzimi."Prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile", precizeaza reprezentantii IPJ Arges.