VIDEO Un barbat a ramas agatat de un cablu deasupra raului Somesul Mic. Pompierii au intervenit in salvarea acestuia

Tanarul de aproximativ 30 de ani din Cluj-Napoca, a ramas blocat deasupra Somesului Mic. Pompierii l-au gasit in urma unei alerte data in jurul orei 19:40, cand clujeanul striga dupa ajutor, potrivit BZC Barbatul a fost sustinut de centura, care-i alunecase pana la piept. Era si agatat la mijlocul unui cablu pentru decantarea deseurior din albia Somesului Mic.La fata locului au fost dislocate o autospeciala cu echipamente pentru salvari de la inaltimi, un echipaj de scafandri cu barca si, preventiv, un echipaj SMURD.Un pompier, asigurat cu un ham si cordita de salvare, s-a deplasat pe cablu pana la tanar pentru al putea readuce la mal. Echipa de scafandrii a intrat in apa pentru a fi pregatiti sa-l salveze in cazul in care acesta ar fi cazut de pe cablu.Tanarul a fost salvat de pompieri in aproximativ 20 de minute de la apel. Acesta a fost consultat de un echipaj SMURD, dar nu a fost transportat la spital