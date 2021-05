Un britanic care se plimba pe plaja in Bulgaria a intrat ilegal 200 de metri in Romania

Barbatul are 60 de ani

Pe 9 mai, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au depistat la aproximativ 200 metri de la frontiera, pe teritoriul Romaniei, o persoana de sex masculin care a trecut ilegal frontiera de stat, pe jos, din Bulgaria in tara noastra.Persoana in cauza nu isi justifica prezenta in zona, fapt pentru care a fost condusa la sediul Grupului de Nave Mangalia pentru cercetari suplimentare, anunta Politia de Frontiera.In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera au stabilit ca persoana in cauza este cetatean britanic, in varsta de 60 de ani. Acesta a declarat ca se plimba pe plaja din apropierea frontierei de pe teritoriul Republicii Bulgaria si a trecut neintentionat in Romania, desi zona de frontiera era amenajata / delimitata corespunzator.In cauza, se deruleaza verificari cu privire la incalcarea regimului juridic al frontierei de stat, cetateanul britanic fiind preluat de autoritatile de frontiera bulgare, in baza protocolului romano-bulgar in vederea continuarii cercetarilor.Politia de Frontiera Romana informeaza publicul larg asupra faptului ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, trecerea frontierei de stat a Romaniei de catre persoane, mijloace de transport, marfuri si alte bunuri se face prin punctele de trecere a frontierei de stat autorizate, deschise traficului international.