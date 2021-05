Cadavru gasit intr-o masina care a explodat intr-o parcare din Arad. IGPR trimite criminalisti de la Bucuresti VIDEO

Conform ISU Arad, masina a luat foc in cartierul Vlaicu, in fata unui magazin Profi."In aceasta dimineata, in jurul orei 7, am fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca in parcarea unui supermarket din municipiul Arad s-a produs o explozie la un autoturism. La fata locului s-au deplasat politistii si un echipaj al pompierilor care au constatat ca este vorba despre un autoturism incendiat iar in interior se afla un barbat decedat. In continuare se efectueaza cercetari cu privire la stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul", se arata in comunicatul ISU Arad.Ancheta va fi coordonata de o echipa de criminalisti trimisa special de la Bucuresti . "Conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus deplasarea, de urgenta, la fata locului, a unor specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, pentru a sprijini ancheta. Echipa de specialisti este coordonata de adjunctul directorului Directiei de Investigatii Criminale, comisar-sef de politie Cristian GHEORGHE", se arata in comunicatul IGPR.Presa locala relateaza ca ar fi vorba despre un cunoscut om de afaceri din Arad, informatia nefiind insa confirmata de politie pana in acest moment. Conform aradon.ro, barbatul avea 66 de ani. Masina ar fi explodat in momentul in care ar fi pornit-o.