Un calugar de la Manastirea Lainici, infectat cu coronavirus, a spart totul in salon si a fugit din spital

A fost cautat cateva ore, gasit si readus in unitatea spitaliceasca. Acum se afla internat in Sectia de Psihiatrie, intr-un salon dotat cu gratii la ferestre, relateaza gorjeanul.ro. Pacientii aflati in sectie, persoane cu probleme minore ori deloc de aceasta natura, se tem serios de comportamentul calugarului cu probleme de comportament. Oamenii isi fac probleme ca pacientul poate atenta la viata ori integritatea lor, cu atat mai mult cu cat personalul pare usor dezinteresat de frica bolnavilor.De altfel, pacientii panicati ai anuntat ca daca calugarul va face ca seara trecuta ei vor suna la 112.