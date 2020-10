Un cantaret roman, fara boli grave, a fost ucis de coronavirus: Inca imi este greu sa cred ca acest nenorocit de virus te-a rapus

Apropiatii tanarului spun ca acesta nu avea alte boli grave, exceptie facand o hipertensiune pe care o tinea sub control si nimeni nu s-ar fi asteptat ca organismul artistului sa fie atat de repede rapus de infectia cu coronavirus, scrie Adevarul Alex Hutanu, fratele lui Silviu, spune ca primele simptome au debutat in zilele de 10-11 octombrie. Luni, 12 octombrie, a mers la Institutul Regional de Oncologie din Iasi pentru a-si face testul PCR, testul de depistare a infectiei cu COVID-19.Pe data de 13 octombrie, dupa ce rezultatul testului a iesit pozitiv, a fost internat la Spitalul "Cai Ferate" din Iasi. Pentru ca starea lui s-a inrautatit si avea nevoie de mai mult suport de oxigen, medicii au decis sa-l transfere la sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, acolo unde si-a dat ultima suflare."Baiatul meu frumos si credincios Silviu scump, drag si pretios inaintea ochilor Domnului nostru Isus Hristos a plecat sa se intalneasca cu Domnul. Ne vom intalni in vesnicie mama, asta este nadejdea noastra Cel care si a dat viata pentru pacatele noastre si pe care tu l-ai propovaduit neincetat si pe care L-ai iubit. Te iubesc Silviu", a fost mesajul postat de mama lui Silviu pe Facebook , Mara Hutanu.Pe retelele sociale au fost postate mai multe mesaje:"Cu lacrimi in ochi scriu aceste randuri. Inca imi este greu sa cred ca acest nenorocit de virus te-a rapus. Ai fost mereu plin de viata si m-ai indrumat tot timpul spre bine. Cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu sa te aiba in paza si sa te tina langa El. Drum lin bun prieten! Nu te vom uita niciodata Silviu Hutanu!", se arata intr-unul dintre mesaje.