VIDEO Un cersetor roman i-a cucerit pe francezi si a ajuns pe prima pagina a tuturor ziarelor din Nisa. Gestul impresionant al barbatului

Barbatul a reusit sa stranga cei 150 de euro pe care i-a donat vanzand reviste. Membrii Asociatiei Solidarite 06 au facut publica povestea, potrivit Adevarul.ro "M-a sunat spunandu-mi ca vrea sa doneze 150 de euro pentru victime. Cand am venit sa-l vad, am incercat sa inteleg, stiu ca nu are bani si de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus ca a reusit sa puna ceva bani deoparte si ca vrea sa ajute familiile care au pierdut totul, pentru ca stie ce simt cei care raman fara nimic... a scos doua pungi cu monede si a insistat sa le luam", a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a fundatiei, potrivit sursei citate.O publicatie i-a scris povestea: Un om abandonat la nastere, crescut in orfelinatele din Romania. Dupa Revolutie, a ajuns in Italia, iar apoi a plecat in Franta.Viata urmeaza sa i se schimbe. Va primi un loc de munca si un salariu decent la serviciul de curatenie al Primariei Nisa. In plus, cineva i-a asigurat si cazarea prin intrmediul asociatiei Cafe Suspendu."L-am trezit azi dimineata la 8.00. Este fericit, era in al noualea cer. Acum trebuie sa mearga impreuna cu noi la Consulatul Romaniei din Marsilia, pentru a-i fi refacute actele, furate de unii care l-au atacat", a declarat un voluntar.