Un cioban cautat in albia unui parau, unde oile au murit, a fost gasit de politisti. El isi cauta un loc de munca in oras

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Olt, politistii Sectiei de Politie Rurala Bobicesti, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, l-au gasit, vineri, pe barbatul in varsta de 50 de ani, plecat voluntar de la domiciliu.Politistii au fost sesizati in 20 ianuarie, de un barbat de 38 de ani, din comuna Bobicesti, cu privire la faptul ca Florica Tucureanu, care are in grija turma sa de oi, nu a revenit la domiciliu. Politistii Sectiei de Politie Rurala Bobicesti si cei din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au inceput cautarile persoanei disparute.Verificarile au avut loc in zona paraului Barlui, unde fusese vazut ultima oara cu turma sa de oi si in padurea din localitatea Bobicesti, dar barbatul nu a fost gasit. In activitatile de cautare au fost implicati si pompieri din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, ei reusind sa scoata din parau 70 de oi moarte."In urma activitatilor desfasurate, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bobicesti au depistat barbatul pe raza comunei Voineasa, judetul Olt. In perioada plecarii de la domiciliu acesta s-ar fi deplasat in judetul Valcea pentru a cauta un loc de munca", a anuntat IPJ Olt.In prezent, barbatul se afla la sediul Postului de Politie Voineasa, unde este audiat.