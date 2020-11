Un colonel in rezerva agresiv cu sotia si prins beat la volan, considerat o persoana "responsabila, linistita si serioasa" de Instanta

Colonelul in rezerva Adrian Costin, fostul sef al Serviciului de Paza si Protectie (SPP) Iasi, a primit pedeapsa din partea Judecatoriei Iasi, la finalul unui proces in care magistratul a contopit pedeapsa cu o alta sentinta penala, ambele vizandu-l pe colonel. A fost vorba de un alt dosar, in care Costin a primit 1 an si 1 luna de inchisoare cu amanarea pedepsei, scrie Adevarul Astfel, colonelul in rezerva a primit de la Judecatoria Iasi 1 an, 2 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, sentinta nefiind definitiva. Ea a fost atacata cu apel iar procesul se va relua in 2021, potrivit portalului instantelor de judecata.Potrivit motivarii primei sentinte, colonelul Costin s-a casatorit cu R.C. in anul 2000. In octombrie 2018, din cauza consumului excesiv de alcool si al comportamentului individului, femeia s-a mutat cu parintii si i-a luat cu ea si pe cei doi copii ai sai, arata judecatorii.Insa, Adrian Costin a inceput sa mearga la apartamentul socrilor de nenumarate ori, fiind agresiv de cele mai multe ori. Din acest motiv, pe 27 februarie, politistii ieseni au emis un ordin de protectie provizoriu impotriva acestuia, valabilitatea interdictiei fiind de 5 zile. Insa, cu cateva ore inainte sa-i expire ordinul de protectie provizoriu, colonelul a mers din nou la apartamentul socrilor, iar sotia sa a chemat politia.Astfel, pe 7 martie 2019, Judecatoria Iasi a emis un nou ordin de protectie pe numele lui Costin, de aceasta data, pe o perioada de 6 luni. Printre altele, colonelul a primit interdictia de a merge la apartamentul unde locuia sotia sa, dar si la locul de munca al acesteia. Insa, dupa 2 zile el a incalcat din nou ordinul. Au urmat alte cinci fapte similare, cand politistii au venit la fata locului, l-au legitimat pe colonel si l-au lasat, ulterior, liber.Pe 21 august, Adrian Costin a fost trimis in judecata pentru nerespectarea unei hotarari judecatoresti, la proces el recunoscand faptele si beneficiind, astfel, de reducerea cu o treime a pedepsei."Este o persoana integrata in societate, absolvent de studii superioare, colonel in rezerva, recompensat cu diplome de excelenta pentru activitatea desfasurata in cadrul Serviciului de Protectie si Paza Iasi, cunoscut in cadrul comunitatii drept o persoana responsabila, linistita, serioasa, ce si-a desfasurat activitatea cu profesionalism si a fost implicat in misiuni/evenimente cu un grad ridicat de dificultate, asa cum rezulta din inscrisurile in circumstantiere depuse la dosarul cauzei", au stabilit judecatorii ieseni, care, strict pentru nerespectarea unei hotarari judecatoresti i-au aplicat o pedeapsa de 4 luni de inchisoare.In privinta condamnarii mai vechi, Costin a fost gasit vinovat de neglijenta in serviciu si conducere sub influenta alcoolului. El a fost acuzat ca, pe cand era seful SPP Iasi, s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale. Masina sa s-a lovit de un tramvai, au mai precizat judecatorii, In urma impactului, soacra sa a fost ranita, insa nu a depus plangere.Citeste si: Sofer din Bihor arestat, dupa ce le-a prezentat politistilor permisul fratelui sau mort