Un consilier din Ministerul Mediului a recunoscut ca primit spaga 1,3 milioane de lei si a incheiat un acord cu DNA

Astfel Gheorghe Tuluc, la data faptelor specialist (consultant) si ulterior consilier superior in cadrul Serviciului Finantari Investitii din Ministerul Mediului si Padurilor, sub aspectul savarsirii a trei infractiuni de luare de mita in forma continuata, a fost condamnat la 3 ani inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de incercare de 6 ani.Consilierul are mai multe drepturi interzise pe o perioada de 3 ani: de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru savarsirea infractiunilor.In perioada 2011- 2012, in contextul realizarii proiectelor "Acumulare nepermanenta Corbesti, jud. Bihor", "Cresterea sigurantei in exploatare a barajului si lacului de acumulare Dridu, judetul Ialomita" si "Servicii pentru pregatirea si executia designului sistemului de monitorizare, verificare, procurare, pregatire, instalare, activare si testare pentru 2 locatii Sinaia si Sacele", potrivit DNA, Gheorghe Tuluc ar fi primit de la trei oameni de afaceri suma totala de 1.293.900 lei, in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu privitoare, printre altele, la:- Verificarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii ce erau finantate din bugetul de stat sau credite externe,- Supervizarea calitativa si cantitativa a lucrarilor realizate,- Favorizarea societatii unuia dintre oamenii de afaceri cu ocazia organizarii unei licitatii, in sensul ca i-a pus la dispozitie caietul de sarcini anterior publicarii anuntului de participare la licitatie.Sumele de bani ar fi fost primite prin intermediul unor firme controlate de rude ale inculpatului (printre care si ceilalti doi inculpati) in baza unor contracte fictive de consultanta si asistenta tehnica in constructii sau inchirieri utilaje, incheiate cu oamenii de afaceri.Alte doua persoane fizice, acuzate in acelasi dosar de luare de mita, au semnat la randul lor acorduri de recunoastere a vinovatiei, fiind condamnate la 2 ani si patru luni, respectiv 2 ani si 2 luni de inchisoare cu suspendare.