Un copil de 13 ani a fost intoxicat cu fum in urma unui incendiu produs in Teleorman

Patru alte persoane, evacuate

Patru locatari ai imobilului au fost evacuati preventiv din cauza fumului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit cauzat de supraincarcarea instalatiei electrice dintr-o garsoniera situata intr-un bloc din Alexandria.La sosirea echipajelor de pompieri , ardeau mobilierul, aparatele electrocasnice si mai multe materiale textile.Patru persoane aflate in apartamentele din bloc au fost evacuate din cauza fumului dens. Un copil de 13 ani, care locuieste in garsoniera cuprinsa de flacari , a suferit o intoxicatie cu fum, fiind transporta la spital impreuna cu mama lui.Din cauza ca accesul la etajul 4 , unde este situata garsoniera, era dificil din cauza copacilor crescuti in fata blocului, echipajele de pompieri au urcat la interventie prin scara blocului si nu cu autoscara. Ei au scos din garsoniera cuprinsa de foc o butelie, care risca sa explodeze.