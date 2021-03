Caz revoltator in Tulcea. Un copil de 13 ani l-a injunghiat in abdomen si in picior pe un altul

Politia Judeteana Tulcea a anuntat, joi, ca politistii au fost sesizati, in urma cu o zi, despre faptul ca, la intersectia strazilor Cabanei cu Plevnei din orasul Babadag, are loc o altercatie intre doi copii de 12 si 13 ani, colegi la aceeasi scoala."Din primele verificari, a reiesit faptul ca, in urma unui conflict spontan, minorul de 13 ani din Babadag l-ar fi intepat cu un obiect ascutit pe colegul sau de 12 ani, in zona abdomenului si a femurului stang, ultetior acesta fiind transportat la Spitalul Judetean Tulcea pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Tulcea.Sursa citata a mentionat ca in acest caz politistii au intocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violente.De asemenea, anchetatorii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs incidentul.