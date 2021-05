Un copil de 13 ani s-a ranit cu o arma gasita in padure de fratele sau. Politistii fac o ancheta

Copilul, in varsta de 13 ani , din localitatea suceveana Solca, a descoperit arma in curtea casei sale, dupa ce fratele sau, de 17 ani, a gasit-o in aceeasi zi in padure. Este vorba despre o arma de tir, cu aer comprimat, care prezenta urme de degradare.Baiatul cel mare si-a auzit la un moment dat fratele tipand, acesta din urma descarcand in mod accidental respecta arma.Copilul a fost dus de catre tatal sau la spital , fara insa a fi necesara internarea acestuia, intrucat ranile provocate in zona fetei erau superficiale.Politistii suceveni au declansat cercetari in acest caz pentru a stabili atat provenienta armei, cat si imprejurarile in care s-a petrecut incidentul.