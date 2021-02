Copil de trei ani din Botosani mort in ambulanta in drum spre spital. Operatorii 112 au trimis initial un echipaj fara medic

Copilul avea febra si a avut o criza , insa Nicusor Curteanu, purtatorul de cuvant al Ambulantei Botosani a punctat ca dispecerii au confirmat in mod regulat cu parintii ca micutul avea puls."A fost facut un apel, copilul a avut o pierdere scurta de constienta , a fost trimisa o ambulanta de tip B, cu asistent. Au resunat parintii si a confirmat cu tatal ca micutul respira si are puls. De trei ori au fost sunati de pe traseu parintii de catre dispeceri", a spus Curteanu.Casa copilului se afla la 50 de minute de serviciul de ambulanta . Parintii au sunat in jurul orei 23.20. In ciuda eforturilor de a-l resuscita pe copil, medicii nu au reusit sa il aduca la viata.